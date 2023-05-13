السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في ذكرى ميلادها.. كواليس اكتشاف يوسف وهبي لـ سميحة توفيق

سميحة توفيق
سميحة توفيق

تحل اليوم 13 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، التي ولدت عام 1928، ورحلت عن عالمنا فى أغسطس 2010.

لمع اسم سميحة توفيق، في أوائل الخمسينيات حيث قامت بأدوار البطولة في العديد من الأفلام، جسدت دور بنت البلد كما قامت بدور الإغراء في عدة أفلام، ابتعدت عن الفن فترة بسبب زواجها، ثم عادت مرة أخرى في الثمانيات، لتعمل في السينما والمسرح، بعد عودتها ريا وسكينة.

وشاركت في أفلام عدة أبرزها: المرأة شيطان، أنا بنت ناس، اديني عقلك، آه من الرجالة، ليلة الدخلة، معركة الليل، السر في بير، ماليش حد، وغيرها من الأفلام.

اكتشفها الفنان يوسف وهبى، للمشاركة بدور بسيط فى الفيلم الذي كتب القصة والسيناريو والحوار له وأخرجه عام 1944 بعنوان "غرام وانتقام"، وجسدت دور حاملة للزهور خلف المطربة أسمهان بأغنية "امتى هتعرف" وكان عمرها 16 عامًا فقط، وكان أول أفلامها التي شاركت فيها بالبطولة "مبروك عليك " 1945 وآخرها " الملائكة لا تسكن الأرض".

وقبل أن يكتشفها وهبي، كانت قد بدأت العمل في الحياة المسرحية مع فوزي الجزايرلي، عام 1941، حين ما بلغت 13 عامًا، تقدم الأدوار الغنائية الاستعراضية، ومن خلال عملها في المسرح كان يتردد وهبي، على المسارح ويكتشف الوجوه الجديد، فعندما رآها وهبي أعرض عليها دخول عالم الفن، وبالفعل وافقت، وأكدت أن وهبى قدم لها دعمًا كبيرًا خلال مسيرتها الفنية.

وتعددت الأقاويل حول أول فيلم شاركت فيه قبل أنه "غرام وانتقام" وقيل فيلم "بنات الريف" الذي قامت فيه بدور فلاحة حيث أنها جسدت مشاهد الأخت الصغرى للفنانة فاطمة رشدي آنذاك.

وفي نهاية رحلتها الفنية، قدمت للسينما والمسرح نحو 75 عملًا فنيًا، استقر الوضع في النهاية بالفنانة سميحة توفيق، في شقة متواضعة بحي السيدة زينب، حتى رحلت سميحة توفيق في 11 أغسطس عام 2010. 

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