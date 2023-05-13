غدًا.. البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة سان جيوفاني

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدٍ الأحد، في كنيسة سان جيوفاني بالفاتيكان.

وشددت إيبارشية روما للأقباط الأرثوذكس، على أقباط روما الذين سيلتقون البابا اليوم السبت خلال صلاة العشية، وغدًا ضرورة الألتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، صلاة عشية بكنيسة القديس جيوفاني بالفاتيكان، بمشاركة الوفد القبطي المكون من 10 أساقفة.

وعن إقامة صلاة يوم الأحد القادم في بازيليك القديس يوحنا قال البابا، قال إن أعداد أبناء الكنيسة القبطية بإيطاليا أعداد كبيرة وكل كنائسنا صغيرة ولا يمكن لضيق الوقت أن نزور كل كنيسة على حدة لهذا سمح البابا فرنسيس كعلامة صداقة ومحبة أن نصلى هناك بطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة. وهو ما حدث مثله أيضًا في زيارتي عام ٢٠١٨ فقد أقمنا قداسًا إلهيا في كنيسة سانت باولو.

وأشار إلى أن هذا الأحد هو الأحد الرابع في ترتيب الكنيسة بعد أحد القيامة ونلقبه بأحد النور وهي مناسبة جيدة أن نتحدث عن النور والفرح الذي يملأنا بقيادة السيد المسيح.

وكان قد زار البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، مساء أمس الجمعة، مقر السفارة المصرية في روما، في مستهل زيارته الرعوية لإيطاليا، عقب انتهاء زيارته للڤاتيكان.