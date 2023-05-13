السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

برئاسة البابا تواضروس.. موعد اجتماعات المجمع المقدس 2023

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشفت مصادر كنسية، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس فعاليات جلسات المجمع المقدس، وذلك بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
 

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه يعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار 3 أيام في الفترة من 29 مايو حتى 31 مايو 2023، على تجتمع كل لجنة على حدة  على مدار تلك الايام لدراسة المقترحات المقدمة، وطرح توصيات لمناقشتها خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس التي تعقد يوم الخميس 1 يونيو 2023 في مركز لوجوس البابوي، بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.
كما يناقش المجمع المقدس أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للأقباط، والانخراط بمؤسسات المجتمع المدني، وأهمية قيام اعضاء اللجنة بكافة الايبارشيات بنقل فعاليات المؤتمر لأبناء كنائسهم والتعريف بالبرامج والمشروعات التى تتبنها الدولة ومنها " تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، وطرق التواصل معهم والفئات المستحقة، وتعزيز قنوات التواصل مع المسئولين وتقديم الرؤي المختلفة حول قضايا مجتمعهم، والمشاركة فى طرق التخطيط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والذي رفعت تلك التوصيات لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس
وأعاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تشكيل مقرري لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

إذ عين البابا تواضروس الثاني الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إبرام مطران الفيوم كمقرري للجنة الإعلام، وتعيين الأنبا بيتر الأسقف نورث وكارولينا مقررًا مساعدًا للجنة، أما لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، فقرر قداسة البابا تواضروس الثاني تعيين الأنبا بيمن مطران نقادة مقررًا للجنة، وتعيين الأنبا إكليمندس أسقف عام لكنائس ألماظة مقررًا مساعدًا.

أما لجنة العلاقات المسكونية والحوارات فقرر قداسة البابا تعيين الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس والأنبا توماس مطران القوصية مقرري اللجنة، وتعيين الأنبا إبراهام الأسقف العام بالولايات المتحدة كمقرر مساعد للجنة، وعلي صعيد لجنة الأسرة فقرر قداسة البابا تعيين الأنبا مكسيموس، مطران بنها مقررًا للجنة، والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق كمقرر مساعد.
أما على صعيد لجنة الطقوس بالمجمع المقدس فقرر البابا تعيين الأنبا بنيامين مطران المنوفية، كمقرر لتلك اللجنة، والأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية مقرر مساعد، وعلى مستوي لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، فتم تعيين الأنبا مقار أسقف الشرقية مقررًا لتلك اللجنة، والأنبا هيرمينا الأسقف العام بالإسكندرية مقرر مساعد.

وعلى مستوى لجنة شئون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس، فتم تعيين الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مقررًا لتلك اللجنة، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط مقرر مساعد.

ووفقًا للتشكيل الجديد للجان المجمع المقدس، فتم تعيين الأنبا باخوم مطران سوهاج مقرر للجنة شئون الإيبارشيات، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مقرر مساعدًا، أما لجنة الرعاية والخدمة فتم تعيين الأنبا يؤانس أسقف أسيوط مقررًا لها، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن مقرر مساعد لتلك اللجنة.

والمجمع المقدس يتكون من 12 لجنة، وهى لجنة السكرتارية، ولجنة شئون الإيبارشيات، ولجنة شئون المهجر، واللجنة الدائمة، ولجنة الرعاية والخدمة، ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة، ولجنة الإيمان والتعليم ولجنة العلاقات العامة، ولجنة الطقوس، ولجنة الإعلام والعلاقات، ولجنة العلاقات المسكونية.

أهداف التنمية المستدامة ؤسسات المجتمع المدني اسة البابا تواضروس الثاني ارثوذكسية الانبا بيشوي

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