أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 13 مايو 2023

شهدت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2023، انتعاشة نسبية بقيادة بيتكوين.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاع بنسبة 0.47%، ليصل إلى 26.783.8 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 2.23% دولار مسجلا 1.802.79 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.69%، ليسجل 0.3663 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 26. 5%؛ ليسجل 033. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين"ارتفاع بنحو 1.60%، ليصل إلى مستويات 0.071866 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 2.20% إلى مستويات 0.0881 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.52% إلى مستويات قرب 15.08 دولار.

وارتفعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 00. 8% إلى مستويات 0.00891 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 77. 4% إلى مستويات 1001 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل" بنسبة 2.12% إلى مستويات 0.42608 دولار.