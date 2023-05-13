السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 13 مايو 2023

العملات الرقمية
العملات الرقمية

شهدت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2023، انتعاشة نسبية بقيادة بيتكوين.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاع  بنسبة 0.47%، ليصل إلى 26.783.8 ألف دولار، كما ارتفع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 2.23% دولار مسجلا 1.802.79 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.69%، ليسجل 0.3663 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 26. 5%؛ ليسجل 033. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين"ارتفاع بنحو 1.60%، ليصل إلى مستويات 0.071866 دولار، وارتفعت  عملة "شيبا" بنسبة 2.20% إلى مستويات 0.0881 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.52% إلى مستويات قرب 15.08 دولار.

وارتفعت   سعر عملة "تيرا" بنسبة 00. 8% إلى مستويات 0.00891 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 77. 4% إلى مستويات 1001 .1 دولار، وارتفع  سعر عملة "ريبيل" بنسبة 2.12% إلى مستويات 0.42608 دولار.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو سولانا دوج كوين

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