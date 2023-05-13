تقنية جديدة لمساعدة السائقين في حل مشكلات القيادة

كشف موقع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن تقنية المساعد الصوتي في السيارات، وهي تقنية دردشة جديدة طورها الذكاء الاصطناعي لمساعدة سائقو السيارات للإجابة على الأسئلة وحل المشكلات المتعلقة بالقيادة والطريق.

وأشارت الموقع في تقرير، إلى أن السائقين يقبلون بشكل كبير على اقتناء هذه الدردشة في سيارتهم وإجراء المزيد منهم محادثات مع الذكاء الاصطناع بدلاً من أن يغنون بأنفسهم في سياراتهم.

ولفت التقرير، إلى أن صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم يسارعون الي استخدام سيارة الذكاء الاصطناعي ويهدفون إلى تقديم شات جي بي تي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية المماثلة في سياراتهم قريبًا.

وأضاف أن امتلاك مساعد والقدرة على استخدام صوت واضح بما يكفي لطرح الأسئلة والحصول على إجابات، أعتقد أن هذا ما سيمكننا الذكاء الاصطناعي من القيام به، وهذا ما قالته ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز مؤخرًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ونوه بأن إحدى الشركات التي تعرف الكثير عن الدردشة أثناء التنقل هي مورد رئيسي لأنظمة التعرف على الصوت المستخدمة من قبل العديد من شركات صناعة السيارات.

وتُستخدم تقنية المساعد الصوتي للتحكم في أشياء مثل أنظمة الملاحة والصوت باستخدام قائمة من الأوامر، لكنها انتقلت إلى المستوى التالي مع منتج يعمل مع منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتوسيع الاحتمالات.

وقال مايك زاجورسك، مدير العمليات في الشركة إن "ما فعلته نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي هو أنها جيدة حقًا في التقاط جميع السيناريوهات الأخرى خارج مجموعة حالات الاستخدام المحددة مسبقًا، وإذا سألت شيئًا مقصورًا على فئة معينة، فسوف تستجيب بشيء، ولن تقول لا أعرف الإجابة".

وذكر أن التقنية تمكن السائق أن يطلب شيئًا أكثر دقة، مثل المسار الأكثر جمالًا أو قائمة مطاعم الخمس نجوم مع أكثر من 100 تقييم على طول الطريق، كما توفر أنظمة الملاحة المدمجة

وقال زاجورسك "إنها تسمح لك حقًا بالتعمق أكثر قليلاً من مجرد وظيفة. إنها محادثة أكثر"