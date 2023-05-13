"حسن وسميرة.. للزواج وجه آخر" فى ضيافة مكتبة مصر الجديدة.. الإثنين

"حسن وسميرة.. للزواج وجه آخر" في ضيافة مكتبة مصر الجديدة، محور الأمسية الثقافية التي تعقد في مكتبة مصر الجديدة العامة، وذلك بمقرها الكائن بشارع العروبة.

وتعقد الأمسية لمناقشة وتوقيع رواية الكاتب دكتور علاء عبد الله سليمان، والصادرة تحت عنوان "حسن وسميرة .. للزواج وجه آخر"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء بعد غد الإثنين.

والكاتب علاء عبد الله سليمان، طبيب بشري تخرج من كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1983، صدر له أول كتاب في العام 1999 تحت عنوان "يوميات طبيب مهاجر"، كما صدرت له رواية بعنوان "هضبة المقطم"، وتحولت قصته المعنونة بــ"النهاردة يوم جميل" إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم من إخراج شريف مندور.

ومن أجواء رواية "حسن وسميرة .. للزواج وجه آخر"، للكاتب دكتور علاء عبد الله سليمان، والمزمع مناقشتها بمكتبة مصر الجديدة بعد غد الإثنين نقرأ: "وهكذا بدأت حكايتنا... كان "حسن" طبيبًا بشريًا يعمل بوزارة الصحة في إدارة الوقاية من الأوبئة، وقد أحيل لتوه إلى المعاش وتضاعفت أوقات بقائه في المنزل، أما "سميرة"، فهي أيضًا طبيبة بشرية، لكنها متقاعدة، وكانت - بالتقريب - حبيسة المنزل لا تغادره إلا نادرًا.

كان الصمت ثالثهما، والملل المقيم لا يغادرهما إلى درجة تحول معها الإحساس بالوحشة والكآبة إلى أرضية مشتركة تجمعهما/ متزوجان منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا ولهما ابن وحيد (خالد)، يبلغ عمره سبعة وعشرين عامًا ومهاجر إلى إسبانيا منذ ثلاث سنوات، ينتميان للطبقة المتوسطة، ويعيشان في شقة رحبة في حي مدينة نصر بالقاهرة، حالتهما المالية مستقرة ولا تمثل المادة أي مشكلة لهما.

وفي هذا اليوم توصل حسن إلى حقيقة بسيطة مفادها أن حياتهما الزوجية ليست على ما يرام، وأن هناك ثمة مشاكل كبرى يعانيان منها لسنوات وسنوات، وأن الوقت قد حان لمواجهتها".