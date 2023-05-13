رئيس "كهرباء الإسكندرية": حل شكاوى المواطنين بنسبة 100%

كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن نسب حل الشكاوى والتي بلغت نسبة حلها 100% بالكامل على مستوى قطاعات الشركة.

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية، أنه تم حل كل الشكاوى الواردة من المشتركين التابعين لشركته عبر عدد من الآليات مثل الشكاوى الواردة عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى منظومة شكاوى وزارة الكهرباء وأخيرًا شكاوى شركة التوزيع.

وأضاف الفقي، أنه تم في سبتمبر الماضي بعض قطاعات الشركة، حيث تم الوصول الى 100% من حل المشاكل عبر إشراف قطاع شئون المكتب التابع لرئيس الشركة.

وأوضح أنه تم توحيد كل الجهات المختصة بحل المشاكل والبلاغات إلى شئون مكتب رئيس الشركة على أن يتم الرد على الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأوضح أن توحيد الجهات تحت إشراف شئون المكتب انعكس سريعًا على النتائج المحققة، حيث بلغت نسبة حل الشكاوى التي تم استقبالها عبر منظومة وزارة الكهرباء نحو 58% خلال سبتمبر الماضي وبلغت 100% خلال مايو الجاري.

وتتبع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر، وتقوم بتقديم خدمات توزيع الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض في محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقا وحتى مدينة الحمام غربا بالكيلو 66، ويبلغ عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة 2.9مليون مشترك، وتضم 5 قطاعات وهي (المنتزة، شرق، وسط، غرب، الساحل ويبلغ عدد العاملين في الشركة 9621 عاملًا.