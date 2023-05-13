السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: وقف إطلاق النار فى السودان أولوية قصوى

السودان
السودان

قال عثمان الميرغني، الكاتب والمحلل السياسي، إن وقف إطلاق النار في السودان أولوية قصوى، لافتًا إلى أن المطروح الآن هو وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. 

وأضاف "الميرغني"، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن وقف إطلاق النار ليس كالهدنة السابقة، فهو مراقب عبر مراقبين، ومراقب إلكترونيًا يمكن التحكم فيه على الأرض، كما أنه ساري المفعول، وفصل للقوات بين طرفين، في المناطق التي يجب أن يكون فيها ممرات آمنة، وكل ذلك أولوية قصوى أن يتحقق أولًا. 

وأوضح أن الحلول الأخرى التي تتعلق بالمشكلة السياسية، التي كانت سبب هذا الصراع العسكري، حيث أن هذه ليس مكانها جدة، حيث أن الاجتماعات التي تعقد فيها هي فقط في الشأن العسكري، أولًا على مرحلتين؛ المرحلة الأولى كانت وقف إطلاق النار، لكن لعدم الوصول إليها في الوقت المناسب، اضطر الطرفان إلى توقيع إعلان مباديء في محاولة لكسب بعض النقاط في الطريق نحو الوصول إلى وقف إطلاق النار. 

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