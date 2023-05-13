وكالات الأمم المتحدة تستعد لاقتراب إعصار موكا فى بنجلاديش وميانمار

قضت وكالات الأمم المتحدة مع المجتمعات المحلية في بنجلاديش وميانمار، في التحضير والاستعداد لاقتراب إعصار "موكا" المتوقع أن يضرب المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت كلير نوليس من منظمة الأرصاد الجوية العالمية - وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- إن الإعصار العنيف جدًا سيشتد أكثر في خليج البنغال مهددًا المنطقة برياح عاتية وفيضانات وانهيارات أرضية قد تؤثر على مئات الآلاف من أكثر الناس ضعفًا في العالم.

وتوقع المركز الإقليمي المتخصص في الأرصاد الجوية التابع للوكالة في نيودلهي أن الإعصار يتجه نحو الساحل في بنجلاديش وميانمار وسيشتد الإعصار بشكل أكبر حتى يصل إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنجلاديش وكيوكبيو في ميانمار ظهر الأحد.

ويستعد ما يقرب من مليون لاجئ روهينجا في مخيمات كوكس بازار لأسوأ السيناريو. وفي عام 2022، نجوا من الدمار الذي خلفه إعصار "سيترانج" في خليج البنغال الذي أودى بحياة 35 شخصًا وشرد أكثر من 20 ألف شخص وتسبب في أضرار تُقدر بأكثر من 35 مليون دولار في أجزاء أخرى من البلاد.

وفي هذه الأثناء، يتجه إعصار "موكا" مباشرة نحو المخيمات في بنجلاديش، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.

وقالت نيهان أردوغان، نائبة رئيس البعثة في كوكس بازار، إن بنجلاديش لديها خطة استعداد "ضخمة" موضوعة. وأكدت أنهم قاموا بتدريب 100 متطوع للاجئين في كل مخيم على الاستعداد للإعصار ونظام التحذير بالعلم الأحمر في 17 مخيمًا تديرها منظمة الهجرة الدولية وأن مواد المأوى الطارئة وأدوات النظافة متاحة بسهولة، وتم توفير معدات الحماية الشخصية لجميع المتطوعين.

وقال أحد متطوعي اللاجئين: "يجب علينا إنذار ومساعدة أعضاء مجتمعنا الآخرين حتى يكونوا مستعدين ولحماية أنفسهم والآخرين في حالة سوء الأحوال الجوية عند وصول الإعصار إلى مخيماتنا".

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها 40 سيارة إسعاف و33 فريقًا طبيًا متنقلًا جاهزًا في كوكس بازار.