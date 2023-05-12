بثلاثية سهلة في شباك الترجي.. الأهلي يضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو "هدفين" في الدقيقتين 8 و55 ومحمود كهربا في الدقيقة 75.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مايو على ستاد القاهرة.



أحداث الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام الترجي التونسي بالتقدم بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الترجي التونسي.

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من محمود كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى فشل الدبشي حارس الترجي في التعامل معها وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 كرة عرضية من جهة اليمين لفريق الترجي قابلها معتز زاديم برأسية من منتصف منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الأهلي ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 15 أهدر الجزائري محمد امين توجاي هدف التعادل بعد رأسية مرت أعلى العارضة.

الترجي واصل سيطرته على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وأهدر محمود كهربا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة من بيرسي تاو لينفرد بالحارس لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

الأهلي أضاع فرصة أخرى في الدقيقة 32 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف ملعب الترجي وصلت إلى حسين الشحات يسار منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة لم يقدر محمود كهربا على التحكم في الكرة قبل أن يسترجعها لاعبي الفريق التونسي.

الترجي استمرت سيطرته لكن بدون أي خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني

سجل بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الترجي التونسي.

جاء الهدف في الدقيقة 55 بعدما استقبل تاو تمريرة طولية من محمد هاني قبل أن ينطلق ويتوغل من الجبهة اليسرى بسهولة قبل أن يسدد بقدمه اليسرى على يسار الحارس.

الترجي كاد أن يقلص الفارق في الدقيقة 60 من خلفية مزدوجة عن طريق محمد أمين توجاي من منتصف منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي من أعلى منتصف مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 64 ركلة حرة للترجي في منتصف ملعب الأهلي جهة اليمين نفذها أنيس البدري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 69 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الملعب انتهت بتمريرة إلى كهربا داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الترجي من أمامه إلى ركنية من جهة اليسار.

منح محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث لصالح الأهلي في شباك الترجي التونسي.

جاء الهدف في الدقيقة 75 بعد تمريرة من أليو ديانج إلى المنطلق من الجهة اليسرى حسين الشحات الذي مرر الكرة رائعة إلى كهربا الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.

في الدقيقة 87 ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها على معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ياسر إبراهيم برأسية مرت بجوار القائم الأيمن.