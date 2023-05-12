الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام موافي: السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مخاطر العديد من مرض السكر.

وقال خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علما"،والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك العديد من مرضى السكرى لا يعرفون معدل السكر التراكمي.

وأضاف أن المعدل السكر التراكمي هو المسئول عن كشف معدل السكر في الدم خلال الـ3 أشهر ماضية من تاريخ إجراء الفحص، موضحاً أن أهمية معدل السكر التراكمي تكمن في معرفة نسبة السكر الحقيقة التي كانت خلال الـ3 شهور ومعرفة حقيقة تعافي الإنسان من السكر.

وتابع: "كل مرضى السكر لديهم رعب من الأنسولين، موضحًا أن الحصول على الأنسولين يكمن لوجود سبب معين"، موضحاً أن مريض السكر الذي يعاني من التهاب الكلى ولديه حرقان في التبول، يجب عليه الحصول أولا على الأنسولين لضبط معدل السكر في الدم، ثم يبدأ علاج التهاب الكلى، مؤكدًا أن الإصابة بالفشل الكلوي تبدأ بعدم علاج التهاب الكلى.

وشدد على أن السيدات الحوامل بضرورة إجراء تحليل البول بصورة روتينية لتجنب الإصابة بالفشل الكلى، لأن السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب الكلى.

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