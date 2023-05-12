الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي: العصب الحائر يعمل بكفاءة لدى الشخص الرياضي

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل العصب الحائر "العاشر" والذي سمي بذلك لانتشاره في كل أجزاء الجسد كافة.

وقال خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علما"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن العصب العاشر وظيفته منع زيادة ضربات القلب بشدة وتنظيمها، وذلك يظهر في أثناء المجهود الزائد للرياضيين ومن يقوم بالجري لمسافات طويلة.

وأشار أن الشخص الرياضي أفضل من غير الرياضي، ممثلا باختبارات الكليات العسكرية واللياقة البدنية والقلب ذو النبض البطيء.

وتابع: "عدد ضربات القلب خلال الراحة والجري هي أحد مقاييس اللياقة البدنية، وكل ذلك مسؤولية العصب الحائر، ويستحق أن نقول لها فقط «سبحان الله»، وبشأن مريض المنضدة المائلة الإيجابية عليه الاشتراك في جيم رياضي أو ممارسة الرياضة فقط".

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