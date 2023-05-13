إبراهيم بدر يحقق ذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بايطاليا

حقق اللاعب إبراهيم بدر، الميدالية الذهبية فى منافسات الرمح ببطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية والتى تقام بإيطاليا.

وجاء إبراهيم بدر فى المركز الأول برصيد 29,31 ، وفى المركز الثانى جاء لاعب الصين جينج شيوا برصيد 25,59 وفي المركز الثالث لاعب البرازيل بنتيجة 24,76.

وانطلقت البطولة صباح الجمعة بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من: شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إداري.



وقائمة اللاعبون تضم: إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى



يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة.