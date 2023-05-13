السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريقين متفرقين بمطعم مشويات ومحل بقالة بالمنيا

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، من إخماد حريقين الأول بمطعم مشويات بحي أبو هلال بمدينة المنيا، والثاني بمحل بقالة في مدينة ملوي جنوب المحافظة دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية بالحريقين. 

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل محل بقالة ملك "ك.ش" بشارع عباس العقاد في مدينة ملوي.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق والسيطره عليه ومنع امتداده للمحلات التجارية المجاورة، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية على تلف واحتراق بعض محتويات محل البقالة.

 

ورجحت التحريات الأولية للبحث الجنائي نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار العمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

 

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق بمطعم مشويات ملك "م.ح" بشارع الحرية بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه، قبل امتداده، دون إصابات بشرية، فيما نجم عن الحريق احتراق لافتة المطعم، وبإجراء التحريات الأولية تبين نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة مشتعل، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق.

المنيا السيطرة علي حريق بمحل مشويات منطقة أبو هلال بمدينة المنيا حريق بمحل بقالة شارع عباس العقاد بمدينة ملوي قوات الحماية المدينة بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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