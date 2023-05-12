الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي: الجناح المعتدل في إسرائيل يرى أنه لا سلام إلا بحل القضية الفلسطينية

السفير رخا أحمد حسن
السفير رخا أحمد حسن

كشف السفير رخا أحمد حسن "مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن كتاب «النظام العالمي القديم الجديد»، ويوضح العلاقة بين ما يحدث حاليًا وتوقعات تشوفيسكي في هذا التوقيت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه الكتاب يعطي المتلقي فكرة مكثفة عن الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف أن تشومسكي، كاتب الكتاب بيقصر الموضوعات ويرجعها لأصولها وينظر لها نظرة استراتيجية وينظر لها من مصلحة إسرائيل ومصلحة وجودها في المنطقة أنه لا بد أن تحل القضية الفلسطينية وتتصالح مع محيطها العربي.

وأشار إلى أنه بدون حل للقضية الفلسطينية لن تتصالح مع المحيط العربي مهما قدمت من اتفاقات، وإنما هي التفافات حول أصل الموضوع، وأن الكتاب شيء إيجابي أن يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الجناح اليساري والمعتدل يري أن إسرائيل لن تعيش في سلام إلا بحل القضية الفلسطينية والذي نراه الآن بوضع إسرائيل في حالة اللأمن رغم امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية.

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