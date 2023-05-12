عن حبه للون الأصفر.. شاندو: "بيديني أمل في الحياة" (فيديو)

كشف المطرب شاندو، عن سبب حبه للون الأصفر الذي اشتهر به بين جمهوره.

وقال “شاندو” خلال لقائه ببرنامج “سبوت لايت” تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: “بحب اللون الأصفر لأنه بيديني حالة من الانتصار والأمل في الحياة وهو لون مفرح بالنسبة لي ومبهج وليس مرتبط بالغيرة زي من الناس فاكرة”.

وتابع: "اللون الأصفر يساعد على التركيز كمان، وأنا داهن أوضة في بيتي باللون الأصفر وبقيت بظهر بيه في كل مكان"

وأوضح: “مسألة الألوان نسبية واحنا بنروح العزاء باللون الأسود لأنها مناسبة حزينة وحداد، والعريس بيلبس اللون الأبيض في فرحه عشان دي مناسبة سعيدة”.

وتابع: "فيه دول لون حدادها بالأبيض، وفيه ناس تانية بتلبس اللون الأحمر في المناسبات الحزينة، وأنا بروح الأفراح باللون الأصفر".