الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص: نعيش لحظة تحول كبيرة.. والحوار الوطني ضرورة تاريخية

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص

قال الكاتب والمفكر، الدكتور سمير مرقص، إننا نعيش في مصر لحظة تحول كبيرة مؤكدًا أن الحوار الوطني بمثابة ضرورة تاريخية لمواجهة التحديات.

وأضاف “مرقص” خلال لقائه ببرنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية ten، أن 80% من سكان مصر تحت سن الأربعين، أي 80 مليون مصري، نصفهم بالتمام تحت سن العشرين، وبالتالي فمن الناحية البيولوجية والديمغرافية، نحن أمام كتلة جيلية مختلفة جذريًا عن أجيالنا، وبالتالي نحن أمام عالم جديد في تطلعاته وأفكاره وتصوراته، في رؤيته للماضي، ورؤيته للمستقبل، ورؤيته للحاضر، وتقييمه للأمور.

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