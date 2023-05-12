سمير مرقص: هناك خطورة على الهوية المصرية لهذه الأسباب

قال الكاتب والمفكر، الدكتور سمير مرقص، إن هناك خطورة على الهوية المصرية، بسبب الانقطاع عن قيم الدولة الحديثة، معقبا: “هل يليق بأن نتحدث بعد 200 سنة عن هوية الدولة المصرية؟”.

وأضاف الدكتور سمير مرقص خلال لقائه ببرنامج رأي عام، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية ten، أن هناك فرقا بين النقاش الذي يجدد الفكرة ويعمقها وبين النقاش الذي يبدأ المسألة من الصفر.

وأوضح أنه يرى أن جزءا من مشكلة الكتابة التاريخية، سواء الرسمية أو الكتابة التاريخية الحرة، أنها مازالت متأثرة بالتقسيم التاريخي الكلاسيكي الاستشرافي الغربي، معقبًا: "نحن في حاجة أن نرى تاريخ مصر وتاريخ حركة الناس، وأن مصر دخل عليها ألوان وأشكال من الحكم، منذ أيام البطالمة، وبالتالي نحن لسنا بحاجة أن نقرأ تاريخ البطالمة والرومان وتاريخ بيزنطة والطولونيين والمماليك والعثمانيين، إنما تقرأ تاريخ حركة المصريين".