نصيحة رئيس شعبة الذهب للمقبلين على الشراء والقادمين من الخارج

وجه هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصيحة للمقبلين على شراء الذهب الفترة المقبلة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "نصيحتي للناس تشتري في الوقت الحالي لأن السعر الحالي قريب جدا من السعر العالمي".

وعن رغبة البعض في السفر للدول العربية لشراء الذهب وبيعه في مصر، قال: "بلاش كده لأن مش هيكون مجدي معاه، واللي هيستفيد من فرق السعر هو المواطن المقيم فقط".

وتابع: "اللى هيطلع عشان يروح يشتري وييجي هيدفع فلوس تذكرة طيران وإقامة ليلة أو ليلتين، وسيدفع ضريبة قيمة مضافة، ولن يحقق أي ربح".

ووجه نصيحة للوافدين، قائلا: "هات ذهب سبائك خام مش مشغولات، لأن السبائك فيها ميزتين الأولى أنت مش هتشتري بمصنعية، والثانية مش هتدفع قيمة مضافة على المصنعية الغالية للمشغولات".