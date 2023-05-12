الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نصيحة رئيس شعبة الذهب للمقبلين على الشراء والقادمين من الخارج

هاني ميلاد
هاني ميلاد

وجه هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصيحة للمقبلين على شراء الذهب الفترة المقبلة. 

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "نصيحتي للناس تشتري في الوقت الحالي لأن السعر الحالي قريب جدا من السعر العالمي".

وعن رغبة البعض في السفر للدول العربية لشراء الذهب وبيعه في مصر، قال: "بلاش كده لأن مش هيكون مجدي معاه، واللي هيستفيد من فرق السعر هو المواطن المقيم فقط".

وتابع: "اللى هيطلع عشان يروح يشتري وييجي هيدفع فلوس تذكرة طيران وإقامة ليلة أو ليلتين، وسيدفع ضريبة قيمة مضافة، ولن يحقق أي ربح".

ووجه نصيحة للوافدين، قائلا: "هات ذهب سبائك خام مش مشغولات، لأن السبائك فيها ميزتين الأولى أنت مش هتشتري بمصنعية، والثانية مش هتدفع قيمة مضافة على المصنعية الغالية للمشغولات".

هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب شراء الذهب محمد الباز اخر النهار

الأكثر قراءة

السبع والصين.. والقواعد! 

الباز: أسامة الأزهرى أساء التقدير بنشر صوره فى إندونيسيا.. ولا يستحق هذا الهجوم

للعام الثانى على التوالى.. "فوربس" تختار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى قادة السياحة فى الشرق الأوسط

فيسبوك يكشف لـ"الدستور" أسباب إرسال طلبات صداقة بالخطأ

إزالة 25 حالة تعدٍ ضمن حملة إزالة التعديات بأسوان

إزالة 49 حالة إشغال خلال حملة مرافق بغرب أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)