حسام موافي: ألم الذبحة الصدرية نعمة و«محدش يفتي» في أعراضها

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية والصمام الميترالي.

وقال “موافي” خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر الأن، تشهد تقدما كبيرًا في جراحات الصدر والقلب، بفضل مجموعة من الأطباء المميزين.

وأضاف “موافي” أن “الذبحة الصدرية” هي ألم في الصدر، وتابع موجهًا نصيحة للآباء بضرورة الكشف على أبنائهم حال شعورهم بآلام الصدر، وعلق: “محدش يفتي في أعراضها”.

وأشار إلى أن ألم الصدر نعمة، والأخطر أن يكون الشخص مريضا ولا يشعر بألم، وأكثر من ربع المرضى لا يشعرون بألم من المرض.