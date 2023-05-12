الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كبير الأثريين يحسم الجدل حول إغلاق هرم خوفو.. ويرد على الشائعات

هرم خوفو
هرم خوفو

استنكر مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، حملة الشائعات حول إغلاق هرم خوفو للترميم، مؤكدًا أن إغلاق الهرم أمر طبيعي، يحدث بشكل دوري كل عدة سنوات، حتى لا يتأثر الهرم بالرطوبة نتيجة الرذاذ الصادر من الزوار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هرم خوفو أقدم مبنى في العالم، وهو مبنى من الحجر الجيري، معظم الزوار يتجهوا لهرم خوفو، أكثر من عدة آلاف زائر يوميا، والرذاذ والأكسجين يتسببوا في ترطيبات غير جيدة، لذا كل عدة سنوات يغلق الهرم ويفحص مرممون حالته".

وأضاف: "المكان بيتقفل شهرين، وبيبقى البديل فتح الهرم الثالث، وهناك مرممين متخصصين يقومون كل يوم بعمل فحص على الحوائط، والهرم الأكبر حصل فيه مشاكل كثير جدا قبل كده".

ولفت شاكر: من ناحية أخرى هناك من يلعب على الهوية، وبعدما فشلوا في صراع الحضارات، لجأوا لموضوع الهوية، لأنهم يعانون من الإيجيبتوفوبيا، مردفا: "مشكلتنا في فيلم كليوباترا ليست في اللون الأبيض والأسود، مشكلتنا إنها جنس زنجي، على عيني وعلى راسي، لكن ليه معملتش الحضارة عندك، لما بتقول المصريين مش هم الأصل، وإن أصل الفراعنة سافروا الجنوب".
 وأردف: "لو الفراعنة سافروا الجنوب لماذا لما يأخذوا عاداتهم معهم؟ بينما مازلنا ننطق بعض الألفاظ الهيروغليفي، وعادات السبوع وشم النسيم فرعونية".

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