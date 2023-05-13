ولادة سيدة إسبانية أثناء رحلة سياحية بأسوان

استقبلت إحدى مستشفيات مدينة أسوان، مساء الجمعة، حالة ولادة لسيدة إسبانية الجنسية، حيث أنها كانت تتواجد على متن باخرة سياحية وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف بعد تعرضها لآلآم الولادة.

وترجع التفاصيل إلى تلقى الجهات المعنية إخطارًا يفيد بتعرض سيدة إسبانية الجنسية تدعى "كسلدا روندندر"، وتبلغ من العمر 32 سنة، لآلآم طلق الولادة تتواجد علي باخرة سياحية ترسو في النيل عند منطقة كوبري أسوان المعلق، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى المستشفى للعرض على الأطباء وعمل اللازم.

وجاري عرض حالة السيدة الإسبانية والكشف عليها بواسطة الأطباء المتخصصين في المستشفى لعمل اللازم، وذلك بعد شعورها بآلآم طلق الولادة.