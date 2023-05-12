الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي: الشخص الذي يعذب الحيوانات يفشل في حياته المهنية

حسام موافي
حسام موافي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من واقعة تعذيب الكلاب والقطط المنتشرة في الوقت الحالي.

وقال خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علما"،والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن هذه الظاهرة انتشرت بصورة كبيرة دون وجود حد لها.

وأضاف أنه لا يوجد قانون يحمي الحيوان من التعذيب، لذا يفعل الإنسان ما يحلو له مع الحيوان دون رحمة، متابعاً: "الدين الإسلامي يمنع تعذيب الحيوانات أي كان نوعه، حيث دخلت امرأة النار بسبب تعذيبها لـ"هرة" فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا أطعمتها".

وأشار إلى أن هناك امرأة غير مؤمنة أسقت كلب دخلت بسببه الجنة، موضحًا أن تعذيب الحيوان له ذنب كبير عند الله، كما أنه كلما انتشرت ظاهرة تعذيب الحيوان، سينعكس سلبا على حياتنا، مشدداً من خطورة انتشار تعذيب الكلاب والقطط خلال الفترة الحالية، موضحًا أن طلاب الطب يجرون تجاربهم على الحيوانات بعد تخديرهم رحمة بهم، حتى لا يشعر بأي ألم.

وتابع: "الإنسان الذي لديه رحمة في قلبه يكون رحيم في تعامله مع كافة الحيوانات، موضحًا أن الشخص الذي يعذب حيوان سيكون شخص غير ناجح في حياته المهنية، لأن الصفة لا تجزء، والرحمة تبدأ بأقل الأشياء مثل رحمة الحيوانات".

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