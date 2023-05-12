الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هاني ميلاد: إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك أدى لاستقرار السوق بنسبة 80%

هاني ميلاد
هاني ميلاد

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربا من مصنعية المشغولات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الطلب على السبائك الذهبية نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية.

ولفت إلى أن فكرة إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك عمل اتزان بالسوق بنسبة 80%، لأن الطلب على الشراء قل، لأن المواطن ينتظر انخفاض الأسعار.

وأردف: "الرسالة اللي وصلت للمواطن الآن أن يتأنى في الشراء، والآن الناس توقفت عن الشراء وتنتظر استقرار السوق".

هاني ميلاد شعبة الذهب محمد الباز اخر النهار السبائك الذهبية

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