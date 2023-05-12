الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

وقال "رشوان" خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه  يجوز للمصريين المقيمين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال خمسة سنوات ضمن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج. 

وأضاف أن المصريين في الخارج هم المصدر الأول للعملة الصعبة، وبالتالي يفيد الاقتصاد المصري، والدولة من خلال هذه المبادرة تحاول توفير أكثر في المعروض لتخفيف سعر السيارات.

وأشار إلى أن آخر فرصة للانضمام لمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج تنتهي بعد غداً الأحد.

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