"هدنة إنسانية".. باحث سوداني يكشف تفاصيل إعلان جدة

كشف الدكتور صلاح خليل، الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن رؤيته لإعلان جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه إعلان جدة هو فقط اتفاق يتعلق فقط بالجوانب الإنسانية وفتح ممرات انسانية بين طرفي النزاع في السودان.

وأضاف أن الاتفاق لا يشمل أي مكون سياسي بين المكونين العسكري والمدني، موضحاً أن الاتفاق يتعلق بالجوانب الانسانية المتصاعدة والمتردية وفتح ممرات للمدنيين ومن أجل سفر السودانيين للمناطق المختلفة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية أكدت علي الإلتزام بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، وان الإعلان لن يؤثر علي أي وضع قانون أو أمني او سياسي أو الانخراط في اي عملية سياسية، وإنما هي هدنة إنسانية أطول.