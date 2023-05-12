الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشؤون العربية: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، والخبير في الشئون العربية، إن الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن مصر حريصة منذ اللحظة الأولى لاشتعال الموقف على طرح مبادرات متوالية لإيقاف العمليات التي تتم، حرصًا على حياة الشعب الفلسطيني وحرصًا على إحياء عملية السلام وإيجاد مساحة ونقطة التقاء تنتهي بها العمليات العسكرية، ويبدأ التفاوض من أجل التهدئة. 

وأضاف محمد مصطفى أبو شامة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر مستمرة في جهودها ومصر لا تبخل طوال الوقت وطوال الشهور الماضية، لإحداث عدم تصعيد الأمور في غزة، لأنها دائمًا نقطة اشتعال، ودائمًا ما تجري عمليات إسرائيلية بأحداث مختلفة.

وأوضح أن هذه المرة ربما يكون هناك تماد إسرائيلي في استمرار العمليات، لافتًا إلى أن هناك مبادرة في اللحظات الأخيرة، نتمنى أن تضع حدًا لهذه العملية.

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