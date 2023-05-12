الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ سياسة: الاحتلال الإسرائيلي يفتح عدة جبهات للهروب من الأزمة الداخلية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تزايد الغارات على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه كان هناك هدنة قبل أقل من أسبوع بعد الدعاية المصرية والأممية.

وأضاف أن التهدئة التي وصلت لها مصر كانت بناء على اتفاق القاهرة عام 2014 وهي أساس التفاهمات التي تأتي في بعد ومنها وقف الاغتيالات، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بكل هذا.

وأشار إلى أن إسرائيل قامت باغتيال 3 من قيادات الجهاد الإسلامي دون أن يكون هناك أي احتكاك، موضحاً أن ذلك بسبب مرور نتنياهو بأزمة كبيرة جداً مع حكومته ومع المعارضة وأن يهرب من كل ذلك ويبحث عن صيد ثمين ورد فعل محدود.

وأوضح أن نتنياهو كان يعتقد أن قطاع غزة والجهاد الإسلامي هو الصيد الثمين دون أن يكون هناك رد فعل قوي كما رأي العالم من انهيال الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، مشيراً إلى أن الاحتلال يفتح عدة جبهات للهروب من الأزمة الداخلية.

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