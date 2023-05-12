أرتيتا يطالب لاعبيه بالتركيز على التتويج بلقب الدورى الإنجليزى

طلب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من لاعبيه عدم الحديث عن مستقبلهم في الفترة الحالية والتركيز فقط على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال سيدخل مباريات هذه الجولة، وهو متأخر بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي لديه مباراة مؤجلة، حيث سيواجه برايتون، الساعي للعب في أوروبا الموسم المقبل، على ملعب الإمارات بعد غد الأحد.

وبينما قدم أرسنال، بقيادة أرتيتا، عروضا قوية هذا الموسم، لاتزال هناك عدة قضايا معلقة قبل الدخول في فترة العطلة الصيفية.

ويعتقد أن آرون رامسدال وبوكايو ساكا بصدد التوقيع على عقود جديدة، بينما ينتهي عقد ريس نيلسون، فيما ارتبط اسم جرانيت شاكا، بالرحيل عن الفريق والعودة لألمانيا مرة أخرى.

ولكن أرتيتا استبعد أي أسئلة تخص مستقبل بعض لاعبيه الأساسين اليوم الجمعة، حيث يحرص على التركيز فقط على معركة الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في آخر 19 عاما.

وفيما يتعلق بالعقود الجديدة للاعبين الذين اقتربوا من التجديد أكد أن المفاوضات على الأرجح تختلف من لاعب لآخر من حيث التوقيت ولكن الوضوح موجود.

وأضاف: "أبلغنا كل واحد منهم عن النوايا ونحاول الانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، ولكن بالاحترام وبعدم فقدان التركيز في الصفقة الحقيقية الحالية".

وتابع: "في هذه اللحظة لا يوجد أي شيء لنعلن عنه مع أي فرد، سنقوم بذلك كنادي مثلما نفعل دائما. هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بشأن هذا".

وبينما أوشك ساكا ورامسدال على تجديد عقديهما، مازال يمكن أن يرحل نيلسون عن الفريق بشكل مجاني في الصيف.

وارتبط اسم شاكا بالرحيل عن أرسنال، حيث أفادت تقارير أن باير ليفركوزن مهتم بضمه، ولكن أرتيتا رفض الحديث عن مستقبل قائد المنتخب السويسري.

وأضاف :" كما تعرفون لن أقوم بالرد على قصص معينة".

وأردف :" أنا سعيد للغاية بجرانيت، أعتقد أنه يقدم موسما استثنائيا، على الأرجح أفضل مواسمه مع النادي ونحن سعداء بتواجده".