الباز: أسامة الأزهرى أساء التقدير بنشر صوره فى إندونيسيا.. ولا يستحق هذا الهجوم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قدم خلال زيارته لإندونيسيا رسالة دعوية ووعظية، لافتًا إلى أن المحاضرات التي ألقاها هناك أشبه إلى الوعظ والإرشاد.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الدكتور أسامة الأزهري في كل زيارة له إلى إندونيسيا يستقبل بشكل حافل من الشعب الإندونيسي، الذي ينتظره هو ومعظم الطلاب الدارسين بالأزهر، والذين يعرفون قدر أسامة الأزهري، وقدر علماء الأزهر.

ولفت "الباز"، إلى أن نشر أسامة الأزهري مجموعة من الصور لتلك الزيارة، والتي ظهر فيها وهو محمول على الأعناق هي "سوء تقدير" من أسامة الأزهري، والهجوم الكبير عليه بسبب الصور "سوء فهم".

وتابع: "إندونيسيا لديها تقدير عالٍ جدًا للأزهر ورجال الأزهر، وهذا التقدير يخلينا نلعب دور أهم ويكون في تأثير أكبر من خلال الأزهر في هذه الدول".

وأشار إلى أن نشر الصور على صفحة أسامة الأزهري سوء تقدير، لأنها أثارت استياء كثيرين، والناس بدأت تقول "العلماء فيهم التواضع".

وأكد أنه يتمنى من أسامة الأزهري أن يحذف تلك الصور ويعتذر عنها، منوهًا بأنه مع انتقاد التصرف ووضع الصور، ولكنه يرفض هذا الهجوم الكبير.

وأردف: "الناس في إندونيسيا تصرفوا بشكل عفوي وتعبير فطري ومتقدرش تلوم عليهم أو على طريقة تعبيرهم، لكن رفع الصور خطأ، ولكن أيضًا مينفعش تختصر أسامة الأزهري في مشهد واحد، وأتمنى أن يتدارك الأزهري سوء التقدير الذي وقع فيه، وأتمنى أن يكف الناس عن الهجوم والتشويه والإساءة وقلة الأدب".