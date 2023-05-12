الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مسؤولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة

التصعيد في غزة
التصعيد في غزة

قال مسئولان إسرائيليان إن مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار مساء اليوم بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، في تصريحات لموقع «واللا» الإسرائيلي، إن الاقتراح يتضمن وقفًا متبادلاً للهجمات والتزامًا بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأشاروا إلى أن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يدرس ذلك الاقتراح في هذه الاثناء.

وتقود مصر جهود مكثفة لتحقيق إعادة الهدوء إلى قطاع غزة والتزام إسرائيل والجهاد الإسلامي بوقف فوري لإطلاق النار.

غزة مصر الجهاد الإسلامي إسرائيل وقف إطلاق النار

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