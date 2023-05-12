ما أسباب إقدام إسرائيل على قصف غزة؟.. باحث سياسي يُجيب

أوضح إياد جودة، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، أسباب إقدام إسرائيل على قصف غزة، قائلاً: "الاحتلال يهرب من أزماته الداخلية".

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن بنيامين نتنياهو، هو ومجموعته في إسرائيل ستفكر في أن تهرب إلى الأمام، لافتًا إلى أن هذا الأمام إما بالذهاب إلى التهويد والاقتلاع والقمع في الضفة الغربية، أو بمزيد من عمليات التهويد في المسجد الأقصى، أو قطاع غزة.

وأوضح إياد جودة، أن “قطاع غزة قد نال نصيبه من هذا الإجرام، وبالتالي أراد بنيامين نتنياهو، أن يحافظ على شخصيته التي يريد أن يقول للإسرائيليين، بأنه صاحب اليد الطولى، وبأنه يستطيع وحده أن يفعل ما يشاء، وبأنه رغم الخلافات الداخلية، حتى الأحزاب يريد أن يثبت لهم بأنه شخص قادر على فعل ما يريد، وبأنه لا يمكن ابتزازه ولا يمكن التلاعب معه في الوضع الداخلي، وبالتالي فإن العلاقات الداخلية الإسرائيلية فيما بين أصحاب القرار في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من العملية في قطاع غزة”.