الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد فوزه ببطولة العالم للحساب الذهنى.. كمال رامى: "تفوقت على 500 طفل"

الطفل كمال رامي
الطفل كمال رامي

حلّ الطفل كمال رامي، الحاصل على بطولة العالم في الحساب الذهني، اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "دي إم سي".

وأكد الطفل كمال رامي، الحاصل على بطولة العالم في الحساب الذهني، حبه لمادة الحساب منذ أن كان في الرابعة من عمره، ويشعر أن الحساب سهل بسبب كثرة الممارسة.

وأضاف أن مسئولي المسابقة العالمية اختبروه وتم قبوله في الامتحان وخاض الامتحان النهائي مع الكثير من المشتركين عبر "زووم" واستطاع أن يحصد المركز الأول على العالم، متفوقًا على 500 طفل من دول العالم.

وتابع: "أسئلة المسابقة كانت أسئلة حسابية صعبة وكبيرة، وكان في امتحان 50 ثانية، وفي امتحان دقيقتين والامتحان كان صعبًا بالنسبة لي ولكن حصدت المركز الأول، وكان معايا ناس كتير في الامتحان لكن مكنتش مركز مع حد وركزت في الامتحانات عبر زووم فقط".

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