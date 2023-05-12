الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في غزة (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الهجمات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف مازالت تضرب قطاع غزة. 

وأضاف بصل خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه قبل لحظات من الآن، فإن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف منازل تتبع المواطنين الآمنين العزّل، لافتًا إلى أن آخر هذه الاستهدافات هو استهداف منزل في غزة، وتم التعامل مع هذا الاستهداف، حيث نشبت النيران جرّاء هذا الاستهداف، في إحدى الشقق السكنية داخل عمارة مدنية، واستشهد اثنين وأصيب آخرون. 

وأوضح أن الاحتلال لم يكتف بذلك، حيث مازال  بطائراته يستهدف  منازل المواطنين، واستهداف البنى التحتية في القطاع لافتاً إلى أنه حتى هذه اللحظة هناك هجمات مكثفة.

وأشار إلى أن هناك  عمليات عدة يقوم فيها الاحتلال الاسرائيلي بضرب البنية التحتية، حيث قام الاحتلال بضرب مكان بجوار محطة توليد الكهرباء أدى إلى انقطاع الكهرباء على معظم مناطق القطاع والاحتلال يعلم جيدًا أن هذه الاستهدافات تضر القطاع بشكل عام، وهو يرتكب جرائم حرب، في حق المواطنين.

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