بريطانيا والمغرب توقعان على إطار تعاون استراتيجى بشأن المناخ

اختتم وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، زيارته إلى المغرب لحضور الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، حيث التقى المسؤولين المغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتّى المجالات، منها السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والتعليم والثقافة.

وأوضحت الحكومة البريطانية- في بيانٍ نشر اليوم- أن اللورد أحمد شارك، إلى جانب وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رئاسة الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي البريطاني المغربي، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع "إطار التعاون الاستراتيجي بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر".