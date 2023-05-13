السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل الصحابة أفضل جيل فى تاريخ البشرية بعد الأنبياء؟.. أستاذ أزهرى يُجيب (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن محبة الصحابة من كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أنهم كانوا حلقة الوصل بين الوحي وعصر الأئمة. 

وأضاف نبوي، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن من محبتنا للرسول علينا أن نحب صحابته الكرام الذين عاصروه ونقلوا لنا الدين القرآن والأحاديث، مشيرًا إلى أن محبتنا للرسول الكريم تقتضي محبتنا للصحابة، مشيرًا إلى أن الرسول حينما كان ينزل عليه الوحي كان يتلاقى منه ذلك الوحي هم الصحابة لأن تلك المرحلة كان فيها نقلة من الوحي إلى مرحلة عصر الأئمة.

وأكد نبوي الأزهري، أن الصحابة هم أفضل جيل جاء على وجه الأرض في الفضل والمنزلة عند الله بعد الأنبياء والرسل.    

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة محبة الرسول الأزهر الوحي

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