السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 6 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة ربع نقل وتصادم سيارتين تمناية بسمالوط والعدوة شمالي المنيا.
 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري في مركز العدوة، مما أسفر عن إصابة كلا من: رضا فتحي عبد العظيم 30 عاما، إبراهيم فرج إبراهيم 28 عاما، يقيمان في مركز مغاغة، وتم نقلهما إلي المستشفى للعلاج.
 

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 7835 ن ه ر، تمناية، 8641 ن و د، تمناية، بسبب اصطدام السيارة الأولي بالثانية من الخلف، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية البيهو بمركز سمالوط.
 

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص هم: خالد شبل 57 عاما، شقيقه محمد 58 عاما، ونجله أشرف 27 عاما، ومحمد نبيل حسانين 24 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز سمالوط، وتم نقلهم إلي المستشفي النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة.

المنيا إصابة 7 أشخاص الطريق الدائري بالعدوة تصادم سيارتين قرية البيهو بسمالوط اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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