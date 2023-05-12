"حديقة ذوي الهمم".. "مصر تستطيع" يرصد سبل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

استعرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، حديقة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الإعلامي أحمد فايق، إن الحديقة ليست مجرد مساحة خضراء، وإنما لتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة واستيعاب طاقتهم.

وأضاف أنه من حق الطفل أياً ما كانت ظروفه أن يلعب وبنطلق في مكان أمن وبيئة أمنه وهذا أبسط حقوقه.

وأشار خالد مصطفى، رئيس نادي روتاري الإسكندرية السابق، إلى أنه لا بد من إتاحه الفرصة لذوي الهمم، مؤكداً أن الرؤيه هي التعاطف والتضامن بتوفير سبل الدعم والراحة وإدخال الرفاهية والفرحة على ذوي الإعاقة، وعدم إشعارهم بوجود عائق يمنع حصولهم على الترفيه والسعادة.