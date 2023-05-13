السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق الشيخ يستعد لطرح أغنية "ديو" برفقة وسام هلال بعنوان "حد سَكه"

طارق الشيخ ووسام
طارق الشيخ ووسام هلال

انتهى الأيام الماضية المطرب طارق الشيخ، من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو"، يتعاون فيها مع المطرب وسام هلال، وتحمل اسم  “حد سَكه".

وتعاون طارق الشيخ في أغنية  “حد سَكه" مع كل من: الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، والمحلن إسلام عاطف، ومهندس الصوت مودي منير، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية.

وكان المطرب طارق الشيخ طرح مؤخرًا دعاء ديني جديد يحمل اسم "اللهم أجبرني" فى شهر رمضان الماضي، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وأرضينا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ كانت أغنية تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس.

وتقول كلمات الأغنية: “كأنه سيرك اتنصب بقيت مصاب بالغضب شايف نمر بتدور ع العمله والأمول حياتي مدمرة ضغوط جابتني لورا و طريقي مش مفهوم ملقتش راحة البال شايف تنطيط علي الأحبال و كدب و مكر و استغلال و ناس تأمنها علي اسرار في ثانيه بتنقل اللي اتقال انا الهيرو اللى بتحاربوه طريقي معاكو عقربتوه بإيدكم قلبي موتوه شايفكوا بعيني بستقلال بقيت وحدي بطولي ورحال شايل ف حمول تهد جبال وكتفي طلع جدع سندال و كان شايل بقع و بقوم و ابات مظلوم و عمري ما سيبت حقي ف يوم و ع اللى خانوني هعمل زووم و اعدائي تمامكوا فلوس و انا محظوظ عشان مع نفسي بمشي وادوس ماشوفتش منكم  انا معروف ولا غالي محدش يوم لوى دراعي بداوى لوحدى اوجاعي بقيت مربوط ف ساقيه بدور وفي مخاطر و هلبس وش ع اللى  يخون و هبقي في قلبتي فرعون وهعمل ليا الفين سور يكون ساتر”.

المطرب طارق الشيخ طارق الشيخ حد س كه أغنية “حد س كه أنا الهيرو

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