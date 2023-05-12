الخطر الأكبر.. مناقشة شاملة وحلول فعّالة يضعها المشاركون أمام لجان الحوار الوطنى

اقترح خبراء سكان وسياسيون عدة حلول فعّالة للتصدى لأزمة الزيادة السكانية العشوائية، التى تلتهم ثمار التنمية وتهدد مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة.

وأوضح الخبراء والسياسيون، خلال استضافتهم فى ندوة «الدستور»، أن أبرز هذه الحلول: استيعاب الأيدى العاملة فى المشروعات القومية، وتطوير التعليم الفنى لتوفير برامج تدريبية متقدمة تؤهل الشباب لسوق العمل، والاستفادة من ثقة المواطنين فى المؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنيسة لتأكيد أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.

كما اقترح المشاركون فى الندوة، التى نظمتها «الدستور» فى إطار سلسلة ندواتها لإثراء النقاشات بشأن قضايا الحوار الوطنى، تشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الجديدة، وتوفير أحدث وسائل تنظيم الأسرة، والاهتمام بـ«التثقيف الإنجابى»، وتقديم حوافز مغرية للملتزمين بتنظيم النسل.

مجدى خالد: زيادة الحوافز المادية لتنظيم النسل.. والاستثمار فى العنصر البشرى

شدد الدكتور مجدى خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة، على أهمية طرح قضية الزيادة السكانية فى الحوار الوطنى، للبحث عن حلول مبتكرة، وعرض قصص ملهمة لتجارب دول أخرى نجحت فى حل المشكلة، ومعرفة العقبات التى تواجه الاستراتيجيات التى أقرتها الدولة لمواجهة الأزمة.

ورأى «خالد» أن التصدى لقضية الزيادة السكانية يتطلب وضع «ضوابط وإجراءات عقابية» بقوانين جديدة، والتركيز على الاستثمار فى العنصر البشرى، واستغلال الزيادة السكانية بشكل إيجابى، منبهًا إلى ضرورة دراسة كل وجهات النظر أثناء جلسات الحوار الوطنى، بما يتوافق مع طبيعة المجتمع، لأنه ليست كل التجارب الناجحة فى مواجهة الأزمة السكانية تصلح لمصر. وأضاف: «شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى سبق أن أكدا فى أكثر من محفل عدم وجود موانع شرعية تحرم تنظيم الإنجاب، وهى رسالة مهمة للمواطنين لمواجهة الأفكار المغلوطة والموروثات الخاطئة فيما يتعلق بالقضية السكانية».

واعتبر أن الزيادة السكانية قد تكون نعمة ونقمة فى الوقت ذاته، إلا أنه فى الظروف الحالية لمصر تعتبر أزمة، لأن العدد الكبير من المواليد يحتاج إلى تعليم جيد يستوعب هذه الأعداد الضخمة، إلى جانب تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، ليتحول هذا العدد إلى ثروة بشرية حقيقية.

وأضاف: «فى مصر فإن زيادة عدد السكان تؤدى إلى ضعف الخدمات، وبالتالى عدم حصول الأطفال على التعليم الجيد ولا الرعاية الصحية المناسبة، بما يعنى عدم تمكينهم من الحصول على فرص عمل، ما يخلق أعباءً إضافية على الدولة».

وواصل: «بالمقارنة بين الهرم السكانى فى مصر وكوريا الجنوبية منذ ستينيات القرن الماضى، كان معدل المواليد والزيادة السكانية متطابقًا فى كل الأطر، إلا أنه حاليًا حققت كوريا نجاحًا فى معالجة القضية السكانية، عبر وضع برنامج تنظيم أسرة قوى، وإجراءات تحفيزية لإنجاب طفل واحد، وبالفعل نجحوا فى ذلك. ونبه المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر إلى أهمية الحوافز الإيجابية، معتبرًا أن الحوافز التى أعلنها رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن صرف ١٠٠٠ جنيه عن كل عام للسيدة التى أنجبت طفلين فقط عند وصولها عتبة الخمسين عامًا، غير محفزة، لأن المبلغ المعلن عنه قليل، وبالتالى يجب إعادة النظر فيه، بحيث يمكن مثلًا توفير فرص عمل لأبنائها أو لها إذا التزمت بإنجاب طفلين فقط.

سهير عبدالسلام: استحداث جهة تتبع رئيس الجمهورية لتنسيق الجهود

حذرت سهير عبدالسلام، عضو مجلس الشيوخ، من أنه رغم الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالتنمية والمشروعات القومية التنموية الجبارة، إلا أن كل ذلك تهدده قضية الزيادة السكانية، التى تلتهم ثمار التنمية.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: «يجب أن تكون لدينا جهة مستقلة تتبع صانع القرار، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، للتعامل مع تلك المشكلة، لأنها تحتاج إلى إجراءات سريعة لعلاجها، ومشاركة كل مؤسسات الدولة».

واعتبرت أن «هذا الملف يتم التعامل معه من خلال جزر منعزلة»، لذا لا بد أن يكون هناك تنسيق بين جميع الوزارات لضمان التوزيع الذكى للمهام، لتحقيق أقصى استفادة وضمان توجيه كل الجهود باتجاه حل قضية الزيادة السكانية. وبينت أن المرأة العاملة تنجب أطفالًا أقل من المرأة غير العاملة، وبالتالى فهناك أهمية لتوفير فرص عمل للمرأة، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطنى، وحل مشكلة الزيادة السكانية بشكل غير مباشر. وكشفت عن تقدمها بدراسة إلى مجلس الشيوخ لمواجهة الزيادة السكانية، أشارت من خلالها إلى أن عدد النساء فى سن الإنجاب يتجاوز ٥٠٪، ونسبة الشباب ٦٠٪، وهو ما ينذر بزيادة سكانية ضخمة فى السنوات المقبلة، حال الفشل فى إيجاد حلول حاسمة لهذه القضية.

سلوى عثمان: توفير وسائل تنظيم الأسرة والاهتمام بـ«التثقيف الإنجابى»

قالت هبة عادل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «المحاميات المصريات لحقوق المرأة»، عضو أمانة حقوق الإنسان والحريات العامة فى حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إن الحوار الوطنى رغبة ومطلب مجتمعى استجابت له مؤسسة الرئاسة، ويتميز بقدرته على فتح آفاق أمام الجميع للمشاركة فى تقديم حلول لقضايا الوطن.

وأضافت المحامية فى النقض: «إذاعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى على الهواء مباشرة أعطت ثقة وطمأنينة بشأن هذا الحوار، وأكدت أنه غير مصطنع، كما أن مشاركة كل الأطياف السياسية، بما فيها الأحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة، أعطى زخمًا كبيرًا للحوار، الذى نتمنى أن يسير فى مساره الصحيح حتى نهايته».

ودعت إلى «استبعاد الآراء الدينية عن قضية الزيادة السكانية»، وتحويلها إلى «قضية مجتمعية تنموية»، مضيفة: «ليست لدينا سلطة أو سيطرة على الخطاب الدينى أو رجال الدين، وفى أكثر من قضية وجدنا أن بعض رجال الدين، ورغم وجود قوانين تجرم بعض الأفعال، تصدر عنهم تصريحات تخالف تلك القوانين، لذا أرى أن إقحام الخطاب الدينى فى هذه القضية غير ذى جدوى، وإلا كنا رأينا نتائج له على مدار المائة عام الماضية».

هبة عادل: تحويل الزيادة السكانية إلى «قضية مجتمعية»

اعتبرت الدكتورة سلوى عثمان، القيادية فى حزب «العدل»، الدعوة إلى الحوار الوطنى خطوة إيجابية لتصحيح حالة العزوف عن المشاركة السياسية والاجتماعية، فى ظل جمع الحدث كل القوى الوطنية، وإعادته الترابط بين قوى المجتمع.

ورأت القيادية فى حزب «العدل» أن القضية السكانية فى مصر تحتاج إلى دراسة بشكل متأنٍ، وتقديم حلول فعالة، داعية إلى العمل على استغلال القوة البشرية بشكل إيجابى.

وأضافت: «يجب وضع تشريعات تتضمن تشديد عقوبات العنف ضد المرأة، لأن الرجل يستخدم أحيانًا العنف لإجبار المرأة على الإنجاب، علاوة على توفير أحدث وسائل تنظيم الأسرة، وتجهيز الوحدات الصحية بكل ما هو لازم لتنظيم الأسرة».

وشددت على أهمية توجيه برامج للصحة الإنجابية للجنسين، على أن يتضمن ذلك «تثقيفًا جنسيًا وإنجابيًا» داخل المدارس، بما يتناسب مع الفئة العمرية للأبناء.

محمد فايد: استغلال الأزهر والكنيسة فى «مفاهيم الإنجاب»

وقال «فايد»: «نحن أمام مشكلة لها شقان، شق شعبى يتعلق بالمواطن ويتحمل الكثير فيه، وشق سياسى خاص بالدولة وتتحمل الكثير من أعبائه»، مشيرًا إلى أن «ثورة ١٩١٩» نتجت عنها أمور كثيرة وعظيمة جدًا، منها النهضة التعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ودستور عبّر عن آمال هذه الأمة، لكن الزيادة السكانية جاءت والتهمت كل هذا، فلا يمكن أن تكون هناك خطة للتنمية المستدامة فى ظل النمو السكانى الحالى».

وأضاف: «مصر بها بعض المميزات الخاصة، التى من الصعب أن تجدها فى غيرها من الدول، ومن بينها، على سبيل المثال، ما يمكن أن نسميه (الدبلوماسية الناعمة)، التى تتمثل فى الفن والرياضة، ويمكن أن يكون لها دور كبير جدًا فى حل الكثير من المشاكل، وعلى رأسها الزيادة السكانية».

كما أشار إلى وجود «دبلوماسية ناعمة» أخرى تميز وطننا عن غيره، تتمثل فى الأزهر الشريف والكنيسة، مضيفًا: «لو استثمرنا تلك الدبلوماسية الناعمة فى حل القضية السكانية، سنحصل على نتائج إيجابية كبيرة، خاصة أن (السلفية) كان لها دور كبير فى المشكلة، بسبب تشجيعها على زيادة الإنجاب».

وطالب الدولة بتشجيع المواطنين على الخروج من إطار العيش فى مناطق الدلتا، إلى المناطق الصحراوية غير المستغلة، وكذلك استثمار مراكز الشباب فى كل قرية ونجع لمناقشة القضية السكانية.

أحمد خالد: التشجيع على الانتقال إلى المدن الجديدة

وصف أحمد خالد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، الحوار الوطنى بأنه «انفراجة» فى الحياة السياسية، وقناة لإعادة النقاش بين قوى المجتمع المختلفة، فى إطار رغبة من القيادة السياسية فى الاستماع لكل الآراء، وإتاحة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى وضع حلول للأزمات التى يعانى منها المجتمع، وعلى رأسها الزيادة السكانية.

وشدد «خالد» على أن إنشاء المدن الجديدة مهم لتخفيف العبء والضغط على الوادى والدلتا، فى إطار مواجهة الأزمة السكانية بصفة عامة، مطالبًا فى هذا السياق بتقديم حوافز لجذب المواطنين للانتقال إلى هذه المدن، عبر توفير خدمات وفرص تنموية فيها.

وتساءل: «هل الزيادة السكانية يمكن اعتبارها أمرًا جيدًا أم لا؟». وأجاب: «هناك تجارب فى دول كثيرة تمكنت من استغلال الزيادة السكانية لصالحها، ولذلك ينبغى البحث فى آليات تحويل الزيادة لطاقة وقوة بشرية».

ودعا نائب رئيس حزب «المؤتمر» للعمل على تجديد الخطاب الدينى، مع رفض استنساخ أى «تجربة دولية» فى مصر، لتتوافق آليات مواجهة الزيادة السكانية مع طبيعة المجتمع.

ونبه أيضًا إلى ضرورة توفير «حوافز إيجابية» للملتزمين بعدد محدود من الأطفال، لتشجيع الأسر على الالتزام، مع مواجهة الموروثات الثقافية حول «العزوة» وعمالة الأطفال.

وأشاد بما قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مواجهة تلك الظواهر، عبر تقديم دراما أكثر واقعية وحقيقية تنمى الوعى وتحافظ على القيم والعادات المجتمعية.

رأى محمد عبدالجواد فايد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الجغرافيا كان لها دور كبير فى المشكلة السكانية، لأن أغلب المواطنين يحبون العيش على ضفاف النيل، وبالتالى تكونت الكتلة السكنية فى الدلتا وأطراف النهر.