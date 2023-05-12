الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

فيسبوك يكشف لـ"الدستور" أسباب إرسال طلبات صداقة بالخطأ

فيسبوك
فيسبوك

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق "فيسبوك"، إن الخلل الذي حدث اليوم الجمعة لدى كثير من المستخدمين يرجع إلى "تسبب التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك في إرسال طلبات صداقة على فيسبوك عن طريق الخطأ لفترة وجيزة".

وأضافت الشركة في بيان اليوم: "لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".

جاء ذلك ردًا على استفسار لـ"الدستور" من الشركة حول أسباب العطل اليوم.

وكان عدد كبير من مستخدمي موقع "فيسبوك" اليوم، اشتكى من عطل فني يتسبب في إرسال طلبات صداقة تلقائيًا لأشخاص آخرين.

ويشهد فيسبوك عطلًا منذ الساعة 7 مساءً الخميس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيسبوك خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.

الأكثر قراءة

بعد تحديث فيسبوك.. لينك إلغاء طلبات الصداقة على التطبيق

فيسبوك يكشف لـ"الدستور" أسباب إرسال طلبات صداقة بالخطأ

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

السبع والصين.. والقواعد! 

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات بالرقم القومي

جامعة الوادى الجديد تشارك فى مؤتمر "الأدب العربى الحديث وقضايا العصر" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)

بدء تأسيس «متحف شيرين أبوعاقلة»