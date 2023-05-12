فيسبوك يكشف لـ"الدستور" أسباب إرسال طلبات صداقة بالخطأ

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق "فيسبوك"، إن الخلل الذي حدث اليوم الجمعة لدى كثير من المستخدمين يرجع إلى "تسبب التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك في إرسال طلبات صداقة على فيسبوك عن طريق الخطأ لفترة وجيزة".

وأضافت الشركة في بيان اليوم: "لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".

جاء ذلك ردًا على استفسار لـ"الدستور" من الشركة حول أسباب العطل اليوم.

وكان عدد كبير من مستخدمي موقع "فيسبوك" اليوم، اشتكى من عطل فني يتسبب في إرسال طلبات صداقة تلقائيًا لأشخاص آخرين.

ويشهد فيسبوك عطلًا منذ الساعة 7 مساءً الخميس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيسبوك خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.