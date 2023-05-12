الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد كمال يحقق ذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

محمد كمال
محمد كمال

حقق محمد كمال لاعب منتخب ألعاب القوى البارالمبي المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات القرص ببطولة الجائزة الكبرى التى تقام بإيطاليا.

وجاء محمد كمال فى المركز الأول برصيد ٤٩٫٧٠ نقطة، وفي المركز الثانى جاء لاعب اليابان برصيد ٤٧٫٢٣ وفي المركز الثالث لاعب أوكرانيا بنتيجة ٤٧٫٢٧.

وانطلقت البطولة، صباح اليوم، بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى التى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كل من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبدالعزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبدالتواب، محمد كمال، عبدالرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبدالمولى، جمعة محمد عبدالحميد عليمى.

يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأوليمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة. 

انطلاق منافسات الجائزة الكبرى البارالمبية لألعاب القوى بإيطاليا 

انطلقت، اليوم، منافسات بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى التى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبدالعزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبدالتواب، محمد كمال، عبدالرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبدالمولى، جمعة محمد عبدالحميد عليمى.


يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأوليمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة المقامة حاليا بإيطاليا.

أحمد خيري الإستعداد للمشاركة الجائزة الكبرى الجائزه الكبرى لألعاب القوى ألعاب القوى البارالمبية المركز الأول

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