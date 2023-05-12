خبير سوداني يوضح تداعيات توقيع الجيش والدعم السريع على إعلان جدة (فيديو)

أوضح اللواء الدكتور معتصم عبدالقادر، أستاذ في الأكاديمية الأمنية بالخرطوم، تداعيات توقيع الجيش السوداني والدعم السريع على إعلان جدة، قائلًا: “ هذه الهدنة تختلف على أنه يجب على الدعم السريع الخروج من المناطق المدنية، مثل المستشفيات والمرافق المدنية الحكومية، وكذلك إطلاق سراح الأسرى المدنيين، واتاحة الفرصة للمدنيين الذين يودون الخروج من داخل السودان”.

وأضاف اللواء الدكتور عاصم عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية بفضائية القاهرة الإخبارية، أن الدعم السريع عليه الالتزام بهذه المسألة، كما يجب على كل الجهات التي تود أن تمرر أي مساعدات إلى داخل السودان، أن تحصل على الحماية الكافية من كل أطراف النزاع في السودان.

وأوضح اللواء الدكتور معتصم عبدالقادر، أن هذه الاتفاقية تلزم قوات الدعم السريع أن تلتزم بالقوانين السلمية في مثل هذه الصراعات، وأن تحافظ على حقوق الإنسان وحقوق المدنيين، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تناقش آليات المراقبة، ولكن في غضون الأيام القليلة القادمة من الممكن أن تظهر هذه الآليات، لافتاً إلى أن عدم الاشارة إلى هذه الآليات في الوقت الراهن ناتج عن أن الوضع العسكري على الأرض لا يسمح بوصول أي شكل من أشكال المراقبة الأرضية.