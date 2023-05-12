الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولى بشأن ضوابط اختيار المساعدين والمعاونين للوزراء

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

 نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1843 لسنة 2023، بشأن ضوابط اختيار المساعدين والمعاونين للوزراء.

وينص القرار: "على أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القرار رقم 422 لسنة 2020 بشأن ضوابط اختيار المساعدين والمعاونين للوزراء، وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تضمنت المادة الأولى من القرار بأن يستبدل نص البند (7) من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي: "ألا تتجاوز السن أربعين عامًا ميلاديا بالنسبة للمعاون، وخمسة وستين عامًا بالنسبة للمساعد، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة".

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه يتم العمل بالقرار بداية من اليوم الموافق 12 مايو 2023.

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