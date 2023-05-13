في يوم التمريض العالمي.. أدوار محورية لملائكة الرحمة في المستشفيات

يحتفل الجميع بـ"يوم التمريض العالمي" في 12 مايو من كل عام، للاعتراف بإسهامات الممرضات في كافة المستشفيات، فضلًا عن تكريم الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر مؤسسة التمريض الحديث، والتي أثنت بشدة على الدور المحوري لـ "ملائكة الرحمة" في المستشفيات.



وتم اختيار تاريخ يوم الممرضات العالمي في 12 مايو للاحتفال بعيد ميلاد فلورنس نايتنجيل، من قبل المجلس الدولي للممرضات (ICN) في عام 1974، حيث كانت ممرضة بريطانية لعبت دورًا رئيسيًا في تحسين رعاية الجنود الجرحى خلال حرب القرم، كما يُنسب لها الفضل في تأسيس أول مدرسة للتمريض في العالم.

ويضم المجلس الدولي للممرضات (ICN)، أكثر من 130 جمعية ممرضات وطنية، تمثل أكثر من 20 مليون ممرض في جميع أنحاء العالم.



مهمة صعبة



تبدأ نهى تواب، مشرفة تمريض بإحدى مستشفيات 6 أكتوبر، حديثها مع "الدستور"، مشيرة إلى الجهود الواسعة التي تبذلها أطقم التمريض في كافة المستشفيات المصرية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين عليهم، من أجل تطوير المنظومة الصحية بشكل عام.



وتنوّه في حديثها إلى أن الأزمات الصحية التي ضربت البلاد في السنوات القليلة الماضية، مثل فيروس كورونا ومتحوراته المتعددة، جعلت أطقم التمريض يكتسبون خبرة مضاعفة لأعمالهم السابقة، حيث كان التركيز كبيرًا للغاية عليهم، وكان لهم دورًا رئيسيًا في مواجهة الأزمة بكافة محافظات الجمهورية.



وتضيف: "الممرضون والممرضات لا يفرق معهم عدد الساعات التي يعملونها داخل المستشفى، ففي أغلب الأحيان يقضون ساعات زائدة عن طبيعة عملهم، ولا يتعرضون على ذلك مطلقًا، كونهم يشعرون جيدًا بمدى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في التعامل مع الحالات الحرجة".



وتستكمل: "تلعب أطقم التمريض دورًا مهمًا في نظام الرعاية الصحية، يقدمون رعاية المرضى، ويبقون على اتصال مع التفاصيل الدقيقة للمرضى، ويثقفون المرضى وعائلاتهم، ويوفر يوم التمريض الدولي فرصة لزيادة الوعي بأهمية التمريض والاعتراف بالعمل القيم الذي تقوم به أطقم التمريض كل يوم لتحسين صحة ورفاهية الأفراد والمجتمعات".



وتوجه "منى" في ختام حديثها، الشكر لكافة الأشخاص الذي عملوا معها طوال الـ 7 سنوات الماضية داخل مختلف المستشفيات، مؤكدة أن اليوم العالمي للتمريض يعتبر مناسبة هامة يجب فيها توجيه الثناء لأطقم التمريض الذين يقضون حياتهم داخل المستشفيات، وبعيدًا عن ذويهم وأطفالهم.



أرقام رسمية

وفي بيان رسمي، صُدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مساء الخميس الماضي، تك الكشف عن أبرز المؤشرات الإحصائية حول منظومة التمريض فى مصر من حيث أعداد خريجي كليات التمريض وأعضاء هيئة التمريض ونقابة مهنة التمريض.



وأوضحت التقارير، أنه قد بلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 7439 خريج عام 2021 مقابل 6591 خريج عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 12.9٪، كما بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 6738 عام 2021 مقابل 5151 عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.8 ٪.



بينما بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 266.5 ألف عضو عام 2021 مقابل 262.3 ألف عضو عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.6٪، وبلغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية 218 ألف ممرض عام 2021 مقابل 227 ألف ممرض عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4%.

وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الحكومي 192.1 ألف ممرضاً عام 2021 مقابل 201.6 ألف ممرضاً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.7% ، بينما بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الخاص25.6 ألف ممرض يشمل (المستشفيات والمنشآت العلاجية التى ليس بهاالتيدة داخلية) عام 2021.