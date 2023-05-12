"القاهرة الإخبارية" تكشف أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرا يكشف عن أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن هناك 8 مبانٍ تضررت جراء القصف الاسرائيلي، بالإضافة إلى أن 28 وحدة هدمت كليًا.

وأشار التقرير إلى أن 532 وحدة سكنية تضررت، كما أصبحت 37 وحدة غير صالحة للسكن، 495 وحدة تضررت بشكل جزئي.

كما بين التقرير، أن العملية التعليمية توقفت بشكل كامل، وتضرر عدد من المدارس جراء القصف.

كما لفت التقرير، إلى توقف الصيد وتعطل 3500 صياد عن العمل، منع تصدير أكثر من 600 طن من المنتجات الزراعية.