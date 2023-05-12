الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى الشأن الإسرائيلى: التصدع الداخلى يُلاحق حكومة الاحتلال

الاحتلال
الاحتلال

قال هشام أبوهاشم، الباحث في الشأن الاسرائيلي، إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى لمزيد من العنف ضد الشعب الفلسطيني. 

وأضاف أبوهاشم خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال تُعاني من التصدع، مُشيرًا إلى أنها تواجه معارضة قوية تزداد يومًا بعد الآخر في الشارع الإسرائيلي. 

وأوضح أنه عندما قام الاحتلال بعمليته الجبانة لاغتيال 3 من قادة "الجهاد الإسلامي"، ظنت أنه ستكون هناك هدنة وفترة هدوء.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لم ترد على عملية الاغتيال إلا بعدها بـ36 ساعة، رغم أن هناك ما يقرب من 5 شهداء، بعد عملية الاغتيال الأولى، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور سببها الاختلاف والخلاف الداخلي، داخل الائتلاف الحكومي.

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