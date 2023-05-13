لاتينية مصر تحتفل بذكرى القدّيسَين ناريوس وأكيلّيوس الشهيدَين وتذكار القدّيس بنكراسيوس الشهيد

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القديسين ناريوس وأكيليوس الشهيدين، وكانا جنديان في الجيش الروماني في زمن الإمبراطور دقلديانوس. تركا الجندية واعتنقا الإيمان المسيحي، فحكم عليهما بالموت بقطع الرأس في روما عام 304، بالإضافة إلى تذكار القديس بنكراسيوس الشهيد، الذي استشهد في روما على الأرجح في اضطهاد دقلديانوس، ولعله استشهد في السنة نفسها وفي اليوم نفسه مع ناريوس وأكيليوس. ويقول التقليد إنه استشهد وعمره 14 سنة. شيد البابا "سماك" كنيسة على قبره.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: فَلْنَحِبّ ذلكَ الذي يعيشُ إلى جانبِنَا كي نتمكّن من محبّة ذلكَ الذي يوجدُ فوقَنَا جميعًا. ولِتَتَأَمّل روحُنَا ما يجسّدُ الله في القريب، كي نستحقّ أن ننال في الله فرحًا كاملاً برفقةِ القريب. سنتوصّل يومًا إلى ذلكَ اللقاءِ العظيمِ والسعيدِ في السّموات كما يعدنا به الرُّوحُ القدسُ اليوم.

فَلنَسعَ إلى تلك الغاية بكلّ ما أوتينا من محبّة...؛ عندها، سوف نختبر معه فرحًا عظيمًا لا يعرف النهاية. وسنلقى هناك الرفقة المقدّسة لأبناء السماء، وعيدًا مشرقًا لا تظلّله غيمة، وراحة بدون قلق، وسنختبر ذاك السلام الحقيقيّ الذي لن يُنزَعَ منّا أبدًا؛ لكنّ السلام هذه المرّة سيعطيه لنا ربّنا يسوع المسيح الذي يحيا ويملك مع الآب في اتّحاد مع الرُّوح القدس.

عندما كان الرّب يسوع المسيح يقدّم نفسه بصفته الرَّاعي الصالح، كان ذلك يرتبط بتقليد كتابيّ طويل ومألوف بالنسبة إلى تلاميذه وإلى المستمعين الآخرين. فإله إسرائيل كان يُظهِر دائمًا لشعبه واقع كونه راعيهم الصالح. فقد استمع إلى بكائهم وحرّرهم من أرض العبوديّة؛ وبفضل محبّته، قاد الشعب الذي خلّصه بنفسه في مسيرته المرهقة عبر الصحراء إلى أرض الميعاد... على امتداد القرون، ظلّ الربّ يقود هذا الشعب؛ لا بل أكثر من ذلك، ظلّ يحمله بين ذراعَيه كما يحمل الرَّاعي الصالح خرافه. كما قادَه منذ عقاب المنفى، فدعاه مجدّدًا وجمعَ الخراف المشتّتة ليرشدَها إلى الطريق في أرض آبائها.