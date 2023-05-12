الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار إيفانيوس أسقف قبرص والمعترف

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم الجمعة، بذكرى مار إيفانيوس أسقف قبرص والمعترف.

ووُلِدَ “مار إيفانيوس” في فلسطين بين عامي 310 و320، وترهَّب أولاً في فلسطين ثمَّ في صحراء مصر، وعاد الى بَلدِه وأسَّسَ ديراً قربَ بلدتِه.

وجاء الى مصر وانتخِبَ مطراناً على الجزيرة، وظلَّ أسقفاً مدة 36 سنة، وكان يَعرِف الآرامية – السريانية لُغَتُه، والعبرانية واليونانية والقبطية واللاتينية.

ومن مؤلفاته "علبة العقاقير" ضد الهراطقة، وشرح للكتاب المقدس ورسالة الى العرب عن بتولية العذراء حول سنة 370 وغيرها من المواعظ والرسائل. عُرِفَ بصداقته للقديس أثناسيوس وبتنقلاته الكثيرة وتأسيسه الأديار ومحاربة الهراطقة. إمتاز بتقشفه الرهباني ودفاعه المُستميت عن تحديدات المجمع النيقاوي، ورقد بالرب سنة 403.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

“ذاك الّذي يحتفل وحده في عمق الصحراء، هو جماعة عديدة. وإن اجتمع اثنان بين الصخور للاحتفال، فهناك الألوف والربوات حاضرة وإن اجتمع ثلاثة، فهناك رابع في وسطهم إن كان هناك ستّة أو سبعة، اثنا عشر ألف ألف تجتمع معهم وإن اصطفّوا فإنّهم يملؤون الجلد من الصلاة... إن اجتمعوا فالرُّوح يرّف فوق رؤوسهم وان انتهوا من الصلاة فإنّ الرّب يقوم ويخدم خدّامه”.

“نتيجة الخطيئة، ملأ الإنسان طريقه بالعوائق، لكن سرعان ما أصبحت هذه الطريق قويمة حين مرّ عليها الرّب يسوع المسيح بعد قيامته، وحوّلها من شارع ضيّق إلى جادّة جديرة بالملوك. إنّ التواضع والمحبّة هما القدمان اللذان يسمحان بعبور هذه الجادّة بسرعة. يشعر الجميع بالانجذاب نحو قمم المحبّة، لكنّ التواضع هو الدرجة الأولى التي يجب صعودها. لماذا ترفع قدمك ليصبح أعلى منك؟ هل تريد أن تسقط بدل أن تصعد؟ ابدأ بالدرجة الأولى أي التواضع، وهي تجعلك تصعد السلم”.

"لذا، لم يكتفِ ربّنا ومخلّصنا بالقول: "فَلْيَزْهَدْ في نَفْسِه"، بل أضاف قائلاً: "ويَحمِلْ صليبَه ويَتبَعْني". ما معنى "يَحمِلْ صليبَه"؟ أن يتحمّل كلّ ما يزعجه، هكذا سيتبعني. حين يتبعني، ملتزمًا بحياتي وبوصاياي، سيجد على الطريق أشخاصًا كثيرين سيعارضونه ويحاولون تغيير مساره، أشخاصًا لن يكتفوا بأن يسخروا منه، لكنّهم سيضطهدونه. هؤلاء الأشخاص ليسوا موجودين بين الوثنيّين الذين لا ينتمون إلى الكنيسة فحسب؛ فالبعض منهم موجود وسط أولئك الذين يبدون منتمين إلى الكنيسة، إن حكمنا عليهم من الخارج".