الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو "العمل الأهلى بالقدس": "نتنياهو" يرفض الخضوع للوساطات الدولية لتنفيذ الهدنة

نتنياهو
نتنياهو

قالت رتيبة نتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إن كل المؤشرات كانت تتحدث عن ضرورة الانتهاء من الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاولة التوصل إلى هدنة، بالتزامن مع حضور نتنياهو جلسة التقدير الأمني صباح اليوم الجمعة.

وأضافت "نتشة" خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يرفض الخضوع للوساطات الدولية لتنفيذ الهدنة.

وأشارت إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي مؤشرات بأنه سيكون هناك توقف لعملية إطلاق النار. 

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس والدة "فتاة السلام" لضربها وتعذيبها

النيابة تكشف تفاصيل توصلها لمكان اختفاء "فتاة السلام"

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

إصابة شخصين فى حادث سير ببورسعيد

بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

"هندسة الإسكندرية" تُنظم ندوة الإدارة والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي لمركز التميز للمياه (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر طبية: استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلى شقة سكنية بحى النصر

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة