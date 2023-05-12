عضو "العمل الأهلى بالقدس": "نتنياهو" يرفض الخضوع للوساطات الدولية لتنفيذ الهدنة

قالت رتيبة نتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إن كل المؤشرات كانت تتحدث عن ضرورة الانتهاء من الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاولة التوصل إلى هدنة، بالتزامن مع حضور نتنياهو جلسة التقدير الأمني صباح اليوم الجمعة.

وأضافت "نتشة" خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يرفض الخضوع للوساطات الدولية لتنفيذ الهدنة.

وأشارت إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي مؤشرات بأنه سيكون هناك توقف لعملية إطلاق النار.